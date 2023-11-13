Использовать пиротехнические изделия на территории населённых пунктов Псковской области будет разрешено с 00:00 часов мск 31 декабря 2023 года до 10:00 мск 2 января 2024 года.

"Соответствующий указ уже подписал. Новый год — яркий и добрый праздник, который все ждут с нетерпением. А фейерверки — неотъемлемая, волшебная часть торжества, которую хочется сохранить, прежде всего, для детей. Рассчитываю, что жители и гости нашей области внимательно отнесутся к ограничениям по запуску салютов, которые сохранятся на остальные новогодние выходные дни", — написал Ведерников в своем телеграм-канале.

В конце июня 2023 года региональный оперативный штаб для повышения безопасности и антитеррористической защищенности Псковской области принял решение о запрете использования фейерверков на территории региона.