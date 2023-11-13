"Сведения о появлении небольших групп овцебыков в Усть-Янском районе стали поступать с 2019 года. Предполагается, что животные расселяются со стороны Аллаиховского района", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что численность и ареал распространения животного увеличиваются ежегодно.

Мероприятия по расселению овцебыка в тундровой зоне Якутии начались еще в 1996 году. Официальные выпуски проводились с 1996 года по 2017 год на территории Аллаиховского, Анабарского, Булунского и Нижнеколымского районов.

Сейчас расчетное поголовье животных составляет более 4 тыс. особей. Овцебык занесен в Красную книгу Якутии.