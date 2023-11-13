В новом году также продолжится сотрудничество музея-заповедника "Петергоф" и Музея Мирового океана в Калининграде. Так, музеи планируют летом 2024 года повторить Морской поход "Россия на Балтике", но уже в формате Музейной регаты, и провести ряд совместных выставок.

Впервые петергофский фонд "Нумизматика" покинет уникальный комплекс тематических монет и шпильмарок, а в Петергофе перед зрителями предстанут уникальные артефакты, поднятые командой Центра подводных исследований в процессе самых глубоководных археологических раскопок в России с английского торгового судна XIX столетия, затонувшего в Финском заливе.

О судьбе петергофских дворцов и этапах эвакуации музейных коллекций в годы Великой Отечественной войны, а также о послевоенной реставрации и итогах более чем полувековых восстановительных работ в 2024 году расскажут выставки и экспериментальные инсталляции на региональных площадках и в культурно-выставочном пространстве "Большая Оранжерея" музея-заповедника "Петергоф".

Спустя 40 лет специальный проект в Сарапуле вновь представит посетителям спасенные музейные предметы из фондов пригородных дворцов-музеев и музеев города Ленинграда, письменные и документальные источники, воспроизводя выставку 1984 года.

"Благодаря закрытию дворца "Монплезир" в 2023 году на реставрацию появилась возможность показать его коллекцию вне музея-заповедника. Фарфор, керамика, предметы быта и убранства этого дворца, которые отражают незаурядность личности первого российского императора, его эстетические вкусы, интересы и привязанности, будут представлены в Национальном музее Республики Татарстан в Казани", — говорится в сообщении.

Также в новом году музеем запланированы проекты совместно с Мариинским театром, мультимедийные выставки в Дербенте, передвижная интерактивная выставка-игра по мотивам сказок Пушкина на площадках детских центров в новых субъектах Российской Федерации. Всего музей-заповедник "Петергоф" планирует реализовать в 2024 году более 30 проектов.