В том числе в октябре пассажиропоток составил 210 тыс. человек (рост на 15% к октябрю 2022 года).

Внутренний пассажиропоток за 10 месяцев вырос на 15%, превысив 2 млн человек. Наибольший прирост обеспечили рейсы из Владивостока в Москву, Южно-Сахалинск, Иркутск и Екатеринбург.

На международных авиалиниях было обслужено 22 тыс. пассажиров. В настоящее время пассажирам аэропорта Владивосток доступно 6 международных направлений: Бангкок, Пхукет (оба — Таиланд), Пекин, Харбин, Далянь (все — Китай) и Ташкент.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров. По данным АО "МАВ", маршрутная сеть насчитывает 35 направлений, полеты по которым совершают 15 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2022 году аэропорт обслужил 2,118 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в 2021 году.