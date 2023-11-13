Обсуждение проекта государственной региональной программы "Развитие туризма в Алтайском крае" состоялось на заседании Общественного совета при управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, говорится в сообщении.

По информации управления, цель программы — развитие туристско-рекреационного комплекса Алтайского края, внутреннего и въездного туризма в регионе, усиление социально-экономической роли туризма.

Приоритетами госполитики края в сфере туризма являются увеличение количества туристов, в том числе и потребителей санаторно-курортного лечения, повышение инвестиционной активности в сфере туризма; улучшение сервиса, расширение ассортимента туристских и сопутствующих услуг; продвижение турпродукта региона и другие аспекты.

Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы на период 2024-2030 годов запланирован в размере 1,3 млрд рублей, из них более 440 млн рублей — средства федерального бюджета.

Предполагается, что в новом документе все действующие меры поддержки представителей туротрасли будут сохранены.