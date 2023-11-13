"Мы — регионы — давно ждали такое мероприятие, чтобы представить наши достижения. Якутия постаралась в своей выставке представить промышленные, культурные достижения, достижения в социальной сфере, в передовых областях", — сказал на открытии глава республики Айсен Николаев.

По его словам, за последние пять лет в Якутии произошли очень большие изменения, республика вышла на рекордные темпы экономического роста.

"Валовый региональный продукт Якутии с 2018 года увеличился более чем вдвое — с 900 млрд до 2 трлн рублей. За пять лет в экономику республики инвестировано более 2 трлн рублей. Пятый год подряд регион обновляет исторические максимумы добычи золота, нефти, газа и угля", — отметил глава республики.

Николаев считает, что сегодня Якутия становится одним из самых "цифровых" и самых креативных регионов страны. "Якутия обеспечивает 90% экспорта ИТ-продукции Дальнего Востока. Республика славится своими разработчиками игр, геймдев-компаниями, самая желанная профессия школьников Якутии связана с IT", — добавил он.

Глава Якутии рассказал журналистам, что республика осознанно сделала свой выбор в пользу человеческого капитала. И сегодня уже видно, что пример развития креативных индустрий в Якутии является примером для большинства регионов РФ.

В рамках презентации региона глава рассказал и о ключевом объекте транспортного коридора, который соединит страны АТР с Северным морским путем — Ленском мосте. Его длина составит 4,6 км, а вся протяженность мостового перехода будет более 14 км.

"Мост должен быть построен к 2028 году. Есть прямое поручение президента. (...) Документация вся разработана, вышла из Главгосэкспертизы. Предварительный этап работ (..) уже выполнен. Ничего не мешает сегодня подготовиться и начать масштабные работы по строительству Ленского моста уже в первом квартале следующего года", — подчеркнул Николаев.

Гости выставки в этот день также смогли познакомиться с гастрономией Якутии, изделиями народно-художественных промыслов, посетить фестиваль якутского кино. На экспозиции "Якутия — Вселенная Олонхо" посетители узнали о формировании культуры и духовности народа саха.

Кроме того, в рамках Дня Якутии прошла презентация VIII Международных спортивных игр "Дети Азии", туристического потенциала региона с розыгрышем турпутевки в Якутию, а также обряд бракосочетания по древним якутским традициям.

По подсчетам организаторов, всего на якутских площадках и мероприятиях в этот день побывало около 45 тыс. посетителей.

Международная выставка-форум "Россия" проводится по поручению президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. На мероприятии пройдет демонстрация важнейших достижений страны и положительного опыта развития регионов.