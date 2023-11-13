"Открылся Китай, для нас это огромный турпотенциал. У нас активно идет строительство новых кемпингов, баз отдыха", — добавил губернатор.

Кожемяко рассчитывает и на возобновление турпотока из Кореи

По его словам, в регионе выполняются задачи, поставленные президентом РФ, по расширению туристических возможностей.

По информации властей края, с января по сентябрь текущего года Приморский край посетили 3,1 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток в регионе увеличился на 16%.

В третьем квартале этого года Приморье приняло почти 2 млн путешественников.