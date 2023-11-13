"За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ) Степанов приговорен к четырем годам колонии общего режима", — сообщила официальный представитель ведомства Елизавета Денисюк.

В суде установлено, что директор турфирмы, организовывая тур на Ключевской вулкан, нарушил действующие в РФ правила проведения подобных восхождений. В частности, он привлек двух гидов, которые не имели полномочий по осуществлению обязанностей инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности. Маршрут восхождения утвержден не был, а природный парк "Вулканы Камчатки", где находится Ключевской, разрешения турфирме на посещение природного объекта не давал.

"В ходе следствия и на суде организатор туристической услуги признал вину в инкриминируемом ему преступлении, раскаялся. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство", — сказала Денисюк.

Трагедия на Ключевском вулкане произошла с группой из 12 человек — десяти туристов, прибывших из нескольких регионов России, и двух гидов новосибирской туркомпании "Экстрим Тайм". 3 сентября 2022 года девять из 12 человек (гид и восемь туристов) начали восхождение с высоты 3 тыс. 300 м, а остальные (второй гид и два туриста) остались в домике вулканологов на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4 тыс. м пять человек, которые шли в альпинистской связке, сорвались и погибли, затем в течение нескольких дней умерли остальные четыре скалолаза. В живых остались только находившиеся в домике. Их эвакуировали спасатели.

Выживший гид ООО "Экстрим тайм" обвиняется по той же статье, что и директор турфирмы.

Погибшие альпинисты прибыли на Камчатку из Москвы, Новосибирска, Гусь-Хрустального, Камня-на-Оби, Электростали и Магнитогорска.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4800 метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевской вулкан связан с риском для жизни.