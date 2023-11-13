"Проект "Здесь начинается рабочий день" успешно интегрирован в региональный проект детского социального туризма, по реализации которого Сахалинская область занимает лидирующие позиции в стране", — говорится в сообщении.

Проект реализуется в целях профориентации молодого поколения, отмечает пресс-служба.

"Профориентация имеет высокое значение. В рамках промышленных экскурсий школьники видят современные передовые производства. Мы расширяем их представление о перспективных профессиях, включив в проект реальный сектор экономики. Через несколько лет у нас значительно увеличится количество рабочих мест, и мы будем рады, если наши островные дети реализуются в востребованных отраслях профессионально", — цитирует пресс-служба Лазарева.

По его словам, за сентябрь-октябрь текущего года индустриальные экскурсии уже посетили около 3 тыс. школьников.

"Участники сессии обсудили, что с момента старта проекта, можно оценить, что выбран правильный формат. Дети, посещая предприятия в рамках социальных экскурсий, уже сейчас получают первое представление о том, чем хотели бы заниматься в будущем. Живое вовлечение и иммерсивное погружение в процесс приносит свои результаты", — сообщает пресс-служба.

Директор проектов дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко отметила, что успешная реализация проекта в Сахалинской области "повлекла за собой подписание соглашения о формировании первого дальневосточного межрегионального индустриального маршрута, где предприятия будут не конкурировать между собой, а дополнять друг друга, показывая свои сильные стороны".

Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева считает, что промышленный туризм позволяет "гордиться не только красотой региона, но и его мощью, поэтому очень важно подходить к реализации проекта комплексно, влюблять в регион, не забывая о краеведении", сообщает пресс-служба.

Участие в сессии приняли представили министерства туризма Сахалинской области, агентства стратегических инициатив, Российского союза туриндустрии, регионального министерства сельского хозяйства и торговли, АРЧК, проекта "Больше, чем работа", сахалинских туроператоров, а также предприятий, вошедших в команду проекта "Здесь начинается рабочий день" и ставших знаковыми в формировании индустриального подхода в регионе.

Как сообщалось ранее, программа детского социального туризма реализуется в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В 2021 году участие в проекте приняли 2,5 тыс. школьников, в 2022 году — свыше 20 тысяч школьников, к концу текущего года количество экскурсантов превысит 30 тысяч человек. Реализацию программы координирует региональное министерство туризма.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Ее задача — представить достижения страны в разных отраслях на одной площадке. В выставке участвуют все 89 регионов России, федеральные министерства, корпорации и общественные организации.