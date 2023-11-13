Как отмечают в объединении, завершившаяся навигация 2023 года стала успешной для круизных операторов – продажи выросли на 15-17%, хотя на реки вышли новые лайнеры, прежде выполнявшие круизы для иностранных туристов.

«Средняя загрузка теплоходов по рынку составила 83-87%. Это очень неплохо, учитывая дополнительные лайнеры. Загрузка была бы выше, если бы не отсутствие туристического кешбэка, которое снизило весенний спрос. Плюс подорожание топлива, подкосившее осенний сезон у многих операторов. Тем не менее, по нашей компании мы оцениваем годовой рост примерно в 17%, в среднем по рынку он составляет не менее 15%», — сообщил руководитель комиссии РСТ по круизному туризму, генеральный директор волгоградской компании «Круиз» Алексей Растегаев.

Генеральный директор агрегатора круизов «Инфофлот» Андрей Михайловский также оценивает сезон как удачный, хотя отсутствие кешбэка привело к снижению загрузки в начале сезона.

«Туристы привыкли к кешбэку и до последнего ждали, что он будет и в этот раз. Его отсутствие сказалось на спросе по крыльям сезона, то есть весной и осенью. Кроме того, в этом году на реки вышли новые лайнеры, что стало дополнительным вызовом. Загрузка в среднем по рынку соответственно снизилась. Плюс неожиданное подорожание топлива в августе, которое сильно увеличило себестоимость круизов», — рассказал он.

Положительным итогом сезона Михайловский назвал растущую популярность круизов.

«С 2019 года аудитория речных круизов выросла вдвое и приток новых клиентов продолжается. Например, по данным компании «Созвездие», в круизах выходного дня число новых туристов доходило в этом году до 80%. Практически рекорд, никогда раньше более 50% этот показатель не составлял. И мы уже видим этих новых людей в последующих бронированиях, в том числе на сезон 2024 года», — рассказал он.

Эксперт ожидает повышения цен на круизы в 2024 году на 15-20% в связи с ростом их себестоимости.

«Еще летом рост цен на круизы будущего года составил 10%. В июле стоимость дизельного топлива неожиданно выросла на 30-40%, что не закладывалось в первоначальные бюджеты компаний и сильно ударило по доходам. Одновременно повысились цены на продукты питания примерно на треть и на столько же – на экскурсионное обслуживание на берегу. Так что в итоге можно ожидать увеличения цен в среднем на 15-20%», — заметил Михайловский.

Спрос на круизы 2024 года в рамках акций раннего бронирования он назвал очень высоким. За три месяца круизы на будущий летний сезон приобрели почти вдвое больше туристов, чем за тот же период годом ранее.

«Круизы сейчас расходятся очень хорошо. И, что нас особенно радует, появилось много новых турагентств, планирующих продавать круизы. Это те, кто в 2023 году не решился взяться за новый продукт, а сейчас готовы, потому что о круизах спрашивают клиенты. Кроме того, они сами могли оценить их популярность благодаря сарафанному радио», — подытожил эксперт.

Как ранее сообщалось, программа туристического кешбэка, действовавшая в 2021-2022 годах, заметно повысила интерес россиян к речным круизам и привела к расширению и омоложению их аудитории. Программа позволяла купить круиз со скидкой до 20%.

В 2022 году, по данным РСТ, по рекам России путешествовали порядка 600 тыс. человек.