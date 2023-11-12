Он объяснил, что "решение вмешаться было принято, когда было обнаружено повышенное движение велосипедистов".

"В последние дни на границе были замечены изменения в транспортных средствах, используемых для въезда в Финляндию. Нелегальные иммигранты стали чаще добираться до Финляндии на велосипедах, чем раньше", — рассказал Луккари.

Он отметил, что за прошедшую неделю было зарегистрировано около 30 таких случаев, "очевидно, что это новое явление".

По словам Луккари, прибывающие, чаще всего использующие Россию как транзитную страну, не имели необходимых документов, велосипеды зачастую не отвечали техническим требованиям или люди были без шлемов.

Финский офицер уточнил, что ежедневно восточную границу пересекает в обоих направлениях около 3 тыс. человек через пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра в Юго-Восточной Финляндии.