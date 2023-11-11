По информации метеорологического бюро Исландии, скопление магмы под землей на глубине около 5 км, в случае, если она начнет двигаться к поверхности, может привести к извержению вулкана.

В бюро также заявили, что извержение может произойти в течение нескольких дней, однако на данном этапе эксперты не могут определить, где и когда именно это случится.

В связи с обстановкой власти также распорядились о закрытии популярного у туристов геотермального курорта "Голубая лагуна".

С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло три извержения: в марте 2021 года, в августе 2022 года и в июле 2023 года. Все они произошли вдали от инфраструктуры или населенных пунктов.