Одним из четырех тематических маршрутов, которые создаются вдоль всей пойменной части рек Яузы и Чермянки, стала экотропа, сказал он.

"Проложенный в этом году участок проходит вдоль левого берега Яузы со стороны Олонецкого проезда, его протяженность составила свыше 850 м. В местах, где ранее наблюдались подтопления, конструкцию приподняли. Экотропа встроена в единое пешеходное пространство парка, для связи с другим берегом были отремонтированы два мостика. Частью этого маршрута является красивый лестничный спуск, который оформлен белой колоннадой", — сказал заммэра.

Со стороны Сухонской улицы в районе существующего мостового перехода обустроили видовую площадку в стиле эконастила площадью свыше 240 кв. м, добавил он.

По словам главы комплекса городского хозяйства, ещё один экомаршрут появился вокруг существующего пруда — биоплато, местами он проходит вдоль берега, частично — непосредственно над водой; в него интегрированы две смотровые площадки общей площадью почти 100 кв. м.