К автомобильному пункту пропуска Хэйхэ в районе моста через реку Амур туристов доставила автобусами китайская стороны. Перевозку по мосту осуществляла российская сторона. После прохождения пограничного контроля на автомобильном пункте пропуска Кани-Курган туристы направлены в смешанный пункт пропуска Благовещенск для прохождения таможенного контроля.

Минтранс Амурской области уточняет, что для перевозок было подготовлено пять российских автобусов, рассчитанных на более 250 посадочных мест.

"Российская сторона в свою очередь одновременно вернула китайских граждан в КНР. Сегодня 346 китайских пассажиров отправлены в Хэйхэ автобусами", — отметили в министерстве.

Пассажирские перевозки между Благовещенском и Хэйхэ также осуществляются в обычном режиме судами на воздушных подушках.

В Минтрансе области подчеркнули, что использование автобусов и провоз туристов по международному мосту — мера экстренная. Российским гражданам в период межсезонья настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Китай без острой необходимости.

Как сообщалось, из-за гидрологической обстановки на реке Амур с 3 ноября десятки туристов не могли вернуться из Китая в Россию через погранпереходы Благовещенск — Хэйхэ.

В период межсезонья на пассажирском направлении между Благовещенском и Хэйхэ курсируют суда на воздушной подушке, рассчитанные на меньшее количество посадочных мест, чем теплоходы. Новый автомобильный мост между приграничными городами пока обслуживает только грузовое направление, так как строительство пассажирского пункта пропуска еще не закончено.