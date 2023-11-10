"Мы обсудили вопрос с РЖД по организации пригородных пассажирских перевозок из аэропорта "Уйташ" (Махачкала — ИФ) до города Дербента. Идея понятная — приблизить пассажирскую платформу в зоне прямого доступа до аэропорта, провести реконструкцию платформ в зоне точек притяжения — Дагестанские Огни и Дербент — и улучшить тактовое движение поездов. При этом было предложение со стороны РЖД — запустить современные электропоезда, которые позволили бы обеспечить комфортабельное обслуживание пассажиров от аэропорта до Дербента и всего побережья, там, где сформирован весь туристический поток", — сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в ходе стратегической сессии "Концепция развития туристских территорий, расположенных вдоль побережья Каспийского моря в Республике Дагестан и всесезонного туристско-рекреационного курорта "Каспийский прибрежный кластер", проходящей в Махачкале в пятницу.

"Но здесь есть один проблемный вопрос, который надо обсудить: организация всех пассажирских пригородных перевозок — это прерогатива субъекта, поэтому здесь нам надо будет вместе с Сергеем Алимовичем Меликовым, РЖД оценить все возможности и посмотреть, как это запустить", — добавил он.

Назаров добавил, что для увеличения транспортной доступности Каспийского туристического кластера одной из ключевых задач является развитие транспортно-логистического комплекса.

"Продолжается реализация второго этапа реконструкции аэропорта "Уйташ", уже ведутся работы по строительству взлетно-посадочной полосы, расширению мест стоянки. Также за счет средств инвестора планируется строительство нового терминала, гостиницы, экспоцентра. Комплексная реконструкция аэропорта позволит увеличить пропускную способность более чем в 2 раза", — сказал Назаров.

Он отметил, что развивается и дорожная инфраструктура.

Каспийский туристический кластер — проект создания рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Изербаш. Мастер-план курортной зоны в Дербентском районе разрабатывается компанией "Кавказ.РФ".

Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке планов создания в регионе морского курорта. Сообщалось также, что там можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров. Это позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами. Инвестиции в проект оцениваются почти в 70 млрд рублей.