Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Сбор за взлет-посадку увеличился на 28% — с 585 руб. до 749 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Сбор за обеспечение авиационной безопасности вырос на 40,4% — с 401 до 563 руб. Сбор за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях возрастает на 2% — с 94 руб. до 96 руб., на международных — в 1,8 раза, с 200 руб. до 350 руб.

Сбор за стоянку воздушного судна останется на уровне 5% от сбора за взлет-посадку.

Сборы для иностранных авиакомпаний также выросли. Сбор за влет-посадку составит $19,2 (ранее — 1 тыс. 407 руб.), за обеспечение авиабезопасности — $10,8 (792 руб.), за предоставление аэровокзала — $7 (367 руб.). Сбор за стоянку увеличен с 10% до 15% от сбора за взлет-посадку.

Ранее действовали тарифы, утвержденные приказом ФАС России в ноябре 2021 года.

В настоящее время регулярные рейсы из Мурманска осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", Red Wings, Smartavia, S7, "ЮВТ Аэро", "Северный ветер".

Пассажиропоток аэропорта "Мурманск" в январе-августе текущего года составил 957,9 тыс. человек, что на 11% превысило показатель 2022 года.