Отель расположен в 25 км от Казани на 843-м км трассы М7 "Волга" в Пестречинском районе республики.

В отеле 47 номеров категории "Стандарт" и два номера категории "Семейный". Всего там может проживать до 149 гостей.

"Все продумано до мелочей для удобства и комфорта отдыхающих", — сказал председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов на церемонии открытия отеля.

По его словам, расположение отеля позволяет автопутешественникам не только отдохнуть в пути, но и посетить основные туристические центры как в столице Республики Татарстан, так и за ее пределами.

В отеле также имеется круглосуточные стойка регистрации, прачечная и кафе. В номерах смарт-ТВ, кондиционер, холодильник, телефон. В ванной комнате — фен, набор полотенец, туалетно-косметические принадлежности.

В холле отеля есть информационный центр для туристов, где гости могут приобрести сувениры и локальные товары, а также получить информацию о местных достопримечательностях и интересных маршрутах.

Для автопутешественников предусмотрена бесплатная парковка.