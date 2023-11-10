"Этот проект целесообразен к реализации. Более того, в этом году уже начнут заключаться соглашения с резидентами, с теми, кто будет инвестировать в строительство гостиниц в Прибрежном кластере. Я считаю, что это очень хороший, классный проект для республики", — сказал Новак.

Он добавил, что реализация проекта позволит создать более 7 тыс. рабочих мест, обеспечить дополнительные налоговые поступлений и приток туристов в Дагестан.

"Дагестан имеет огромный потенциал по развитию туризма. Мы видим за последние несколько лет огромный приток туристов в республику. Только в прошлом году — 1,6 млн (туристов — ИФ), в этом году за первые 9 месяцев — 1,5 млн человек. Темпы роста высокие", — добавил Новак.

Он также сообщил, что для обеспечения притока туристов республике необходимо развивать инфраструктуру.

"В первую очередь это строительство гостиниц, развитие коммунальной сферы, водоснабжения, автомобильных дорог", — подчеркнул Новак.

Каспийский туристический кластер — проект создания рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш. Мастер-план курортной зоны в Дербентском районе разрабатывается компанией "Кавказ.РФ".

Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке планов создания в регионе морского курорта. Сообщалось также, что там можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров. Это позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами. Инвестиции в проект оцениваются почти в 70 млрд рублей.