"Возле деревни Устиново всего будет установлено 37 модульных домов для размещения гостей, обустроен пляж, пристань и другие объекты для активного отдыха", — говорится в сообщении.

Благодаря реализации инвестиционного проекта "Глэмпинг Июль" будет введено порядка 45 новых рабочих мест.

Реализовать его планируется в 2024 году.

В Калязинском округе также заявлены планы по развитию нескольких проектов в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства. На заседании комиссии приняты необходимые для их реализации решения, отмечает пресс-служба.

Кроме того, в деревне Высоково планируется запуск предприятия по обработке и пакетированию иван-чая и обустройство фермерского рынка. В селе Старобислово возведут животноводческий комплекс по разведению овец. А в деревнях Нерльская и Волнога фермеры будут развивать личные подсобные хозяйства.

Ранее сообщалось, что в Тверской области к 2025 году откроют модульные гостиницы и глэмпинги более чем на 720 мест. На эти цели из федерального бюджета выделено более 576 млн рублей.