Как сообщает Минвостокразвития России, объем инвестиций по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) составит более 1,5 млрд рублей.

На южном склоне идет работа по строительству канатной дороги гондольного типа с пропускной способностью от 1,2 тыс. до 2,2 тыс. человек в час. Она будет поднимать горнолыжников на высоту 873 м над уровнем моря.

На северном склоне идет строительство бугельной канатной дороги с двухместными буксировочными устройствами протяженностью 300 м. Пропускная способность этой канатки — 1,2 тыс. человек в час.

Ввод новых канатных дорог планируется в течение 2023-2024 годов.

Как сообщалось, 5 ноября "Большой Вудъявр" первым в России открыл горнолыжный сезон 2023-2024 годов.

Предыдущий сезон продлился 214 дней — с 6 ноября 2022 года по 6 июня 2023 года. Поток туристов превысил 335 тыс. человек.

Кировск — моногород, градообразующее предприятие — Кировский филиал АО "Апатит". При этом Кировск — одно из ключевых мест притяжения в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом. Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр".