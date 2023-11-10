"Мы подразумеваем реализацию проекта в три этапа. Для этого выделено 90 гектаров территории внутри особой экономической зоны. Сначала на 30 гектарах мы планируем создать первую часть этого оздоровительного центра с возможностью приема до 500 детей", — сказал Меликов.

Он отметил, что на последующих двух этапах будут вводится оставшиеся территории по 30 гектаров.

Глава Дагестана также обратил внимание на то, что у центра есть перспектива стать и международным в рамках сотрудничества с дружественными странами, которое уже ведется.

Ранее сообщалось, что в границах особой экономической зоны на территории Дербентского района Дагестана планируется создать всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Каспийский прибрежный кластер" общей площадью 216 га и Всероссийский детский центр "Дагестан" площадью 90 га.

Каспийский туристический кластер — проект по созданию рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш.

Планируется, что морской курорт в Дагестане поможет привлечь дополнительно более 200 тыс. туристов в год. Мастер-план курортной зоны в Дербентском районе будет разработан компанией Кавказ.РФ.