"Госмузеи в этот день посетили около 39 тысяч человек. Библиотеки провели свыше 200 различных мероприятий, которые посетили более 5 тысяч человек. К акции также присоединились 20 домов культуры, где побывали 5,8 тысяч человек", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.

Для гостей акции подмосковные музеи, библиотеки и дома культуры подготовили специальные экскурсионные и музыкальные программы, концерты, спектакли, кинопоказы, викторины для детей, организовали мастер-классы и многие другие активности.

Самыми популярными мероприятиями у жителей области стали концерты классической музыки, организованные историко-художественным музеем "Новый Иерусалим" в Истре, музыкальная программа музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину, а также спектакль "История Феликса. Я убил Распутина!", который представил Серпуховский историко-художественный музей.

В министерстве напомнили, что в 2022 году государственные музеи Подмосковья в рамках акции "Ночь искусств" посетили более 20 тысяч человек.