Как сообщает пресс-служба правительства региона, совет по земельным и имущественным отношениям при облправительстве одобрил выделение инвестору на 2 года участка для строительства гостиницы в районе полуострова Печерские пески Гребного канала площадью более 3 тыс. кв. м.

Стоимость проекта строительства гостиницы оценивается в 215,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в июне инвестсовет одобрил предоставление этому инвестору трех земельных участков под проект туркомплекса с глэмпингами и спортивными площадками стоимостью 3,5 млрд рублей на полуострове Печерские пески.

ООО "Печерские пески" зарегистрировано в октябре 2020 года. Согласно ЕГРЮЛ, ООО принадлежит Алексею Васину. Он является владельцем ряда юрлиц, в их числе — ООО "Специализированный застройщик "Раушен гольф энд резиденс" (Калининград), ООО "Редевелопмент" (Нижний Новгород). Васин также является генеральным директором АО "Раушен Хотел Ресорт", которое заявляло о намерении реализовать ряд строительных проектов на курорте Светлогорск в Калининградской области.

В частности, "Раушен Хотел Ресорт" занимается застройкой территории, прилегающей к набережной Светлогорска. Компания возводит несколько комплексов гостиниц и апартаментов.

Также сообщалось, что принадлежащее Васину ООО "Телеграф" (Москва) намерено построить гостиничный комплекс за 2,05 млрд рублей на центральной площади Нижнего Новгорода. Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил выделение под этот проект земельного участка, на котором сейчас расположен книжный магазин, объяснив это тем, что есть судебное решение об демонтаже здания.