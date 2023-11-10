"Несмотря на то, что до Нового года еще почти два месяца, на праздничные каникулы на курорте Домбай уже забронировано около 96% номерного фонда, в Архызе уровень бронирования составил около 90%", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным прогнозам, турпоток на предстоящие новогодние праздники на 10-15% превысит показатель предыдущего года.

На курортах Карачаево-Черкесии туристов принимают более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Общий номерной фонд составляет около 12 тыс. мест. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью более 50 км.

Как сообщалось, за 9 месяцев 2023 года курорты Карачаево-Черкесии посетили почти 1,6 млн туристов. Ожидается, что по итогам текущего года турпоток достигнет 2,1 млн человек.