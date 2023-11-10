"Минэкономразвития РФ совместно с Кавказ.РФ разработали концепцию развития туристических территорий, расположенных вдоль побережья Каспийского моря. Реализация этого проекта позволит оценочно увеличить туристический поток до 2,4 млн человек, привлечь внебюджетные инвестиции, создать около 10 тыс. рабочих мест", — сказал Новак в пятницу в ходе стратегической сессии "Концепция развития туристских территорий, расположенных вдоль побережья (набережной) Каспийского моря в Республике Дагестан и всесезонного туристско-рекреационного курорта "Каспийский прибрежный кластер".

По его словам, в 2022 году Дагестан посетили 1,6 млн туристов, в 2021 году — 1 млн человек.

"В этом году только за 9 месяцев регион посетили 1,3 млн туристов. Это значит рост и желание больше посещать Дагестан", — подчеркнул Новак.

Он отметил, что в современных сложных геополитических условиях появляется возможность перенаправить туристический поток "из традиционных направлений на Северный Кавказ, поэтому важно не упустить эту возможность".