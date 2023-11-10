"В 11:00 поклонники творчества писателя возложат цветы и венки к монументу Достоевского. После этого рушане и гости города отправятся на панихиду в Георгиевский храм, куда ходили на службы Достоевские", — говорится в информации ГМЗ.

В Старорусском центре культуры "Русич" артисты Воркутинского драмтеатра покажут спектакль "Роман между строк" о любви Анны и Федора Достоевских. А в Старорусском доме-музее писателя пройдет театрализованная программа "Чаепитие у Достоевских". Ее участники узнают о традициях, соблюдавшихся в семье классика, и в 202-й день рождения писателя отведают его любимые лакомства.

Старую Руссу многие литературоведы называют "Городом братьев Карамазовых", потому что именно здесь, согласно архивным документам, Достоевский написал многие главы знаменитого романа.

Дом семейства Достоевских чудом уцелел в годы Великой Отечественной войны и стал музеем. В одном из скверов открыли памятник классику, изготовленный известным московским скульптором Вячеславом Клыковым. На зданиях, описанных в романе, установили мемориальные доски. Имя писателя носит набережная. Для туристов запустили экскурсии по Достоевским маршрутам.

Несколько десятков лет в Старой Руссе проводятся международные фестивали камерных спектаклей имени классика и конференции "Достоевский и современность". В 2018 году здесь открыли Музей романа "Братья Карамазовы".