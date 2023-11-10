"В следующую навигацию у нас будет два "Валдая" и один "Метеор" — они начнут работать на постоянных маршрутах. Первый из них — это река Дон. Азов, Константиновск, Семикаракоры, Волгодонск, будем двигаться в том направлении", — сказал Голубев журналистам в пятницу.

Он отметил, что приобретение "Метеора" позволит расширить географию поездок и для туристов, и для тех, кому нужно будет добраться в другой город.

"Можно говорить о Ейске, можно говорить потенциально о Керчи и Ялте, но это среднесрочные перспективы. Мне кажется, этот транспорт будет востребован, в отличие от того, что было больше 30 лет назад. Тогда это был именно транспорт, сейчас его можно использовать в туристических целях в рамках путешествия, но и как транспорт в том числе. Мне кажется, что скоростной транспорт, который вернулся на великую русскую реку Дон, — это то, что нужно нашим жителям и гостям", — добавил глава региона.

В свою очередь генеральный директор АО "Судоходная пассажирская компания "Дон" Герман Лопаткин рассказал, что перед компанией стоит задача обеспечить внутренние и межрегиональные перевозки.

"Валдай" — это быстроходный скоростной транспорт, он больше ориентирован на дальние переходы на больших скоростях. Если мы говорим о прогулочных катерах, которые идут 1,5 часа до Старочеркасска, то ход этого судна в 3 раза быстрее, повышается оперативность доставки пассажиров", — сказал Лопаткин.

Он также сообщил, что прибытие еще одного "Валдая" в акваторию Ростова-на-Дону планируется в декабре текущего года, в свою очередь "Метеор" прибудет в регион уже в 2024 году. Вместимость "Валдая" составляет 45 пассажиров, а "Метеор" может перевозить до 120 пассажиров.

Первый "Валдай 45Р" уже прибыл в Ростовскую область 30 октября, 31 октября его спустили на воду, в ноябре проводятся тестовые выходы судна. Данный тип судна способен перемещаться на 400 км, и может работать в автономном режиме до 8 часов.

В 2024 году планируется запустить маршруты с использованием "Валдая" из Ростова-на-Дону до Азова, а также до станицы Романовской. В свою очередь, "Метеор" планируется первоначально использовать для рейсов в Волгоград, но к 2026 году ожидается приобретение еще трех "Метеоров" и открытие морских рейсов до Анапы и до Ялты.

Реализовывать билеты на данный вид транспорта планируется через интернет, мобильные приложения, а также очным способом.