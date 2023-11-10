Мероприятия приурочены к 205-летию писателя.

"Сегодня музей выходит на новый этап развития своей научной и исследовательский деятельности. Это позволяет расширить представление о жизни и творчестве И.С. Тургенева и его современников", — приводятся в сообщении слова министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной.

На выставке представлены фотографии И.С. Тургенева, живописные и графические портреты современников великого писателя — артистов и художников, музыкантов и литераторов, государственных деятелей.

Дополняют экспозицию редкие книжные издания, предметы декоративно-прикладного искусства из собрания Тульского музейного объединения.

В Тургеневских чтениях приняли участие сотрудники музеев, преподаватели высших и средних учебных заведений, исследователи биографии и творчества писателя, краеведы из Тульской области, Москвы, Орловской и Брянской областей.

Чернский край неразрывно связан с именем И.С.Тургенева, который писал о себе: "Я, дворянин Тульской губернии...".

Село Тургенево — родовое имение отца писателя. В селе сохранилось здание Введенской церкви, построенной в 1806 году на средства деда Тургенева, флигель бумажной фабрики, где жил сам писатель в 1850 году и где он работал над рассказами из "Записок охотника". Здесь до сих пор стоит и старинный усадебный сад, разбитый в самом начале 19-го века на площади около 30 га.

К 200-летию писателя, в 2018 году, родовая усадьба была восстановлена. Здесь же открыт памятник писателю.