"Как показало исследование сервиса бронирования отелей МТС Travel и туроператора RussiaDiscovery, популярность приключенческого туризма за год выросла на 30%. Эта динамика примерно в пять раз превышает динамику роста общего турпотока по России", — говорится в сообщении.

Как напомнили в РСТ, приключенческий туризм – вид активного туризма, который подразумевает посещение природных достопримечательностей, нетипичных удаленных территорий, погружение в новую культурную среду и различные физические активности, такие как хайкинг, сплавы, длительные экскурсии на природе и т.п.

"Основной аудиторией приключенческого сегмента путешествий являются москвичи. Каждый десятый турист в июне-сентябре этого года оказался жителем столицы. При быстрее растет интерес к этому виду отдыха среди путешественников из регионов. Так, жители Ростовской области совершили на 56% больше таких поездок. На 52% активнее стали жители Забайкальского края и на 50% – Челябинской области. В то время как число поездок московских туристов выросло на 18% год к году", — говорится в сообщении.

Как показало исследование, самым популярным направлением для приключенческого туризма в пиковый сезон с июня по сентябрь включительно стала Республика Алтай (17% от всех поездок). Еще по 16% пришлось на Дагестан и Карелию. В Топ-5 регионов, куда едут посещать природные достопримечательности, также вошли Карачаево-Черкесия с долей 9% и Иркутская область с долей 6%.

"В Республике Алтай самой главной точкой притяжения в прошедшем сезоне стало село Чемал, откуда стартует большинство маршрутов по горному Алтаю, в Дагестане – обзорная площадка Сулакского каньона, в Карелии – Мраморный парк Рускеала. Среди лидеров по приросту турпотока – Иркутская, Мурманская области и Северный Кавказ, где быстрыми темпами растет популярность Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Северной Осетии", — говорится в сообщении.

Вадим Мамонтов, генеральный директор туроператора RussiaDiscovery и руководитель комитета РСТ по приключенческому туризму Вадим Мамонтов считает, что развитие приключенческого туризма в регионе влечет за собой и рост потока обычных туристов.

"Как и во всем мире, приключенческий туризм в России заметно опережает по своим темпам роста рынок путешествий в целом. И я убежден, что развитие этого сегмента, в свою очередь, является драйвером массового турпотока на многие территории нашей страны. Вдохновленные впечатлениями активных туристов, в регионы приходят их последователи, интересующиеся более традиционным форматом отдыха, что оказывает положительный эффект на всю туристическую отрасль в России", — отметил эксперт.

Как отметили в РСТ, для проведения исследования был проанализирован турпоток с 1 июня по 30 сентября в 250 популярных у туристов местах более чем 25 регионов РФ. Анализ базировался на Big Data МТС.