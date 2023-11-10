Маршрут протяженностью 1100 метров проходит по береговой ландшафтной части села, имеющей мемориальное значение. По пути туристам предлагается сделать несколько остановок: "Разнотравье", "Заречье", "Холмы поют про рай", "Времена года", "Барское подгорье".

На информационных щитах можно прочитать стихотворения С.А. Есенина и узнать об особенностях ландшафта.

"Экологическая тропа позволяет посетителям ближе познакомиться с родным краем поэта, воспетым и увековеченным в его произведениях", — отмечает пресс-служба.

Для тех, кто в связи с погодными условиями не решится сейчас пройтись по экологической тропе, подготовлена выставка "Константиновское подгорье", которая находится в фойе научно-культурного центра.