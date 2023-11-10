"Одна из таких программ — кулинарные мастер-классы "Куликовское печево. Коврига", которые пройдут в Музее-лаборатории пространства "Археология". Посетители будут готовить сдобную ковригу на мастер-классе "Куликовское печево", пить чай по-купечески и играть в старинные салонные игры", — рассказала Котикова.

Так, его участники раскроют секреты приготовления медовой сдобы. Им предстоит раскрыть смысл "коврижного стола" и узнать все хитрости приготовления ковриги: в чем замешивали тесто хозяйки на Куликовом поле, как определяли правильный жар в печи, с помощью чего проверяли готовность мучного изделия.

Выпечку посетители сформируют с помощью вырубок и украсят ее. Формы выбраны в виде дубовых листочков. Они символизируют Зеленую дубраву Куликова поля.

В ожидании выпечки посетители музея услышат историю русского чаепития и региональные особенности церемонии. На купеческом чаепитии и игры будут соответствующие. Гости музея сыграют в салонные игры купеческого дома — шарады, буриме, бирюльки и пузеля.

Ранее сообщалось, что проект "Кухня Куликова поля, или История на вкус" музея-заповедника "Куликово поле" признан одним из лучших в сфере туризма.

В настоящее время в Епифани музей-заповедник формирует камерный Музейный квартал. Наряду с Музеем купеческого быта (дом ранее принадлежал епифанскому купцу Антону Евграфовичу Байбакову — ИФ), в музейный квартал войдут три новых исторических здания — дома купцов Пучковых и Молчановых, а также бывшая Городская управа. Здесь же будет располагаться Центр хранения коллекций музея-заповедника "Куликово поле".

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.