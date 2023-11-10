"Мы тоже, как и другие регионы, будем субсидировать непосредственно эти затраты", — сказала Бадаш журналистам в пятницу.

Она отметила, что суммы уже известны, но в настоящее время они "более детально просчитываются".

Юлия Бадаш напомнила также, что со следующего года регион планирует запустить рейсы "Метеоров" до Татарстана на регулярной основе.

"Возможно, мы захватим еще Башкортостан и Пермь этими маршрутами", — добавила она.

Первый пробный рейс "Метеоров" из Набережных Челнов (Татарстан) в удмуртский Сарапул состоялся в сентябре.