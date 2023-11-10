"В экспозиции представлены фондовые предметы из коллекции музея-заповедника, которые относятся к 20-м годам двадцатого столетия. Именно в этот период молодое советское государство запустило механизмы "борьбы за новый быт", которые охватили все сферы повседневной жизни", — говорится в сообщении.

Гости выставки смогут увидеть план кремлевской квартиры Ульяновых, содержание комода и письменного стола Надежды Крупской, личные вещи сестры Ленина Марии Ульяновой и предметы, принадлежавшие родным Владимира Ильича, — металлический нумератор, английская машинка для стрижки волос, радионаушники.

Министерство отмечает, что также посетители выставки узнают, какой сорт кофе предпочитали Ульяновы и увидят посуду, которой пользовалась семья Владимира Ленина, а также изучить книгу расходов домработницы за 1934 год.

Выставка будет работать до 31 декабря.