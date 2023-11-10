"Мы сейчас понимаем, что у нас огромная загрузка гостиниц, особенно летом нам просто некуда было разместить гостей. Все жаловались на то, что особенно в Ижевске все занято. Поэтому наша задача сегодня — это новая гостиница", — сказала Бадаш.

Она добавила, что рассматривается также возможность разместить в новой гостинице конгресс-холлы, так как в регионе ощущается нехватка пространств для деловых мероприятий.

"Сейчас есть несколько претендентов, и готовы войти в эту всю историю", — подчеркнула Бадаш.

Она отметила, что в настоящее время агентство по туризму республики совместно с властями Ижевска прорабатывают вопрос строительства, но подчеркнула, что "это процесс небыстрый": "Это невозможно сделать за один год — согласование земельных участков, подведение коммуникаций, проектно-сметная документация и так далее".

При этом Бадаш сообщила, что очень много предприятий Удмуртии изъявляют желание строить базы отдыха, небольшие отели и открывать новые кафе. Она выразила уверенность, что регион должен пойти по пути строительства не крупных круглогодичных гостиничных комплексов, а небольших баз отдыха и центров развлечений.

"Ко мне приходят, наверное, один раз в неделю все новые и новые предприниматели, которые готовы открывать такие вот локации для посещения: кто-то готов купить землю, кто-то готов купить старый детский лагерь, кто-то готов купить базу отдыха, а кто-то просто готов строить с нуля. Поэтому инициатив достаточно много, поэтому здесь мы движемся именно в таком направлении, когда небольшие локации (будут создаваться — ИФ), которые будут на любой вкус и цвет и на любую стоимость", — сказала она.