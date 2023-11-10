"В Петербурге прошло первое заседание совета по реализации проекта воссоздания Музыкального вокзала в Павловске, в котором принял участие губернатор Александр Беглов. На заседании была рассмотрена концепция восстановления этого уникального памятника истории и архитектуры", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сопредседателями совета избраны министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров. Кроме того, в его состав вошли деятели культуры и представители органов власти.

По словам Беглова, построенный в 1838 году вокзал вошел в историю не только как одна из первых железнодорожных станций, но и как знаменитый концертный зал.