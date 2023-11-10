В частности, многофункциональный туристический круглогодичный комплекс "Стрельная Вилладж" планируется построить в селе Зольное (город Жигулевск) недалеко от горы Стрельной (входит в национальный туристический маршрут — ИФ).

Возвести комплекс предполагается в течение года в рамках общей стратегии развития туристско-рекреационного кластера "Самарская Лука".

По словам мэра Жигулевска Ильи Сухих, проект был поддержан жителями города.

"Жигулевск — особый город, расположенный в границах национального парка. Там любое решение должно быть многократно проверено", — приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Азарова.

На заседании также рассмотрели проект создания многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в Ставропольском районе на берегу Волги рядом с протокой Нижняя Купринка.

По данным пресс-службы, соглашение о строительстве комплекса было заключено в июне на площадке Петербургского международного экономического форума между самарским правительством и ООО "Первостроитель" (Екатеринбург).

Планируется возвести отель на 300 номеров, коттеджный комплекс, стоянку для лодок, экспоцентр, а также центр восстановительной медицины и водной реабилитации, спортивные объекты и лесопарковые зоны.

Ожидаемый срок завершения работ на первом этапе — 2026 год.

"Объект интересный, масштабный. Мы готовы помогать", — цитирует пресс-служба Азарова.

При этом глава региона особо подчеркнул важность бережного отношения к Волге и к рекреационным участкам при реализации проекта.

Общий объем инвестиций в проекты составит порядка 8 млрд рублей. Планируется, что их запуск позволит создать почти 400 новых рабочих мест.

Туристический поток в Самарскую область увеличивается ежегодно. По данным регионального правительства, в 2019 году регион посетило 1,4 млн человек. Таким образом, по сравнению с доковидным 2019 годом турпоток вырос в 1,8 раза. В 2022 году туристический поток составил 2,564 млн человек, что является абсолютным рекордом (рост на 49,9% к показателям 2021 года).