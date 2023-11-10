"Планируется, что 20-25% туристов, прибывающих в курортно-гостиничную зону Белокурихи, смогут воспользоваться мультимодальным маршрутом", — сказали в пресс-службе.

По информации собеседника агентства, подведомственной Минтрансу РФ организацией "Единая транспортная дирекция" достигнуто соглашение о взаимодействии с курортом Белокуриха.

Разрабатывается маршрутная сеть, координируется расписание отправления автобусов с расписанием воздушного и железнодорожного транспорта, ведутся переговоры компанией-перевозчиком.

Планируется организация транспортной доступности курорта Белокуриха по "единому" билету с использованием воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта.

Мультимодальный маршрут планируется организовать через города Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск.

В сентябре, выступая на Дальневосточном экономическом форуме, заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов сообщил о том, что мультимодальные перевозки осуществляются на приоритетные туристические макротерритории и объекты туристического притяжения.

В пример он привел побережье Балтийского моря, места экотуризма во Владимирской и Вологодской областях, а также Гагры, Пицунду, Новый Афон и ряд других туристических мест.

"Доступность перевозок, развитие центров туристического притяжения — бесспорный приоритет нашей деятельности", — сказал Баканов.

Всего по итогам 8 месяцев 2023 года по 43 мультимодальным маршрутам в России было перевезено более 17 тысяч пассажиров.

Как ранее сообщал журналистам начальник краевого управления по туризму Евгений Дешевых, согласно прогнозам, в 2023 году турпоток в Алтайский край составит более 2,3 млн человек, что больше уровня 2022 года на 5%.