Фото: Пресс-служба ФТС РФ

"Трехмесячного котенка сервала, находящегося под угрозой исчезновения, не дали незаконно вывезти из России домодедовские таможенники. Экзотического хищника по поддельным документам вез в Нью-Йорк транзитом через Турцию гражданин США. Инспекторы остановили 37-летнего американского бизнесмена на "зеленом" коридоре", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на таможенном контроле мужчина достал из сумки для переноски животных пятнистого котенка и предоставил сертификаты на домашнюю кошку породы Египетская мау. Он также пояснил, что занимается продажей животных. Таможенники усомнились в достоверности предоставленных документов. По результатам экспертизы выяснилось, что перевозимое животное – это детеныш кустарниковой кошки или сервал – хищное млекопитающее семейства кошачьих. Он подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Кроме того, занесен в международную Красную книгу.

Пресс-служба сообщает, что в отношении гражданина США возбуждены дела по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз/вывоз товаров). Мужчине грозит штраф в размере от 50% до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.

В ФТС пояснили, что для перемещения такого животного через таможенную границу ЕАЭС требуется специальное разрешение. Рыночная стоимость кустарниковой кошки превышает 300 тыс. рублей.

В настоящее время маленький хищник находится в одном из центров передержки для диких животных в Московской области, ему обеспечен необходимый уход и питание.