"Межведомственное соглашение создаст условия для привлечения зарубежных инвестиций в экономику Союзного государства, простимулирует рост деловой активности в смежных отраслях, а также позволит вывести на новый уровень профессиональную подготовку кадров. Союзное государство сможет единым блоком продвигать свой турпотенциал на международных площадках, что облегчит работу туроператоров по продвижению России и Белоруссии как привлекательных туристических направлений", — цитирует заявление Решетникова на церемонии подписания пресс-служба Минэкономразвития.

Как пояснили в пресс-службе, дорожная карта представляет собой план практических мероприятий на 2023 – 2024 годы, направленных на создание совместной маркетинговой стратегии в сфере туризма, утверждение и продвижение совместных туристических маршрутов. Один из ключевых пунктов ее реализации – создание межведомственной рабочей группы по туризму в рамках Союзного государства, которая призвана укрепить сотрудничество профильных ведомств в сфере туризма, а также простимулировать турбизнес России и Белоруссии к созданию совместного турпродукта.

"Дорожная карта станет стимулом для проведения регулярных встреч между туристическими организациями наших стран. Благодаря подобным встречам игроки туристического рынка России и Белоруссии смогут совместными усилиями решать актуальные задачи в сфере туризма и разрабатывать стратегии для дальнейшего взаимодействия", — добавил Решетников.

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук отметил, что между РФ и РБ динамично увеличиваются взаимные туристические потоки.

"Белорусская сторона предложила с целью продвижения туристического потенциала наших стран разработать совместную отраслевую маркетинговую политику в части организации взаимных презентаций туристического потенциала регионов Беларуси и России", — сообщил он.

Пресс-служба Минэкономразвития сообщает, что в первом полугодии 2023 года почти в два раза увеличились показатели как по въезду туристов со стороны Белоруссии – с 37 тыс. до 73 тыс. человек, так и по выезду россиян в республику – с 229 до 419 тыс.

"Согласно прогнозам, к концу 2023 года странам удастся превзойти допандемийные значения по взаимному турпотоку", — отмечается в сообщении.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявляли, что данные статистики по въезду белорусских туристов в Россию занижены. Как считают эксперты РСТ, реальный турпоток составляет не менее миллиона человек.