"Мы прорабатываем меры по снижению финансовых гарантий российских туроператоров на белорусском направлении, хотим снять обязательства по отчислению средств в резервный фонд, если туристы организованно едут в Белоруссию. Это поможет усилить организованный туризм и повысить качество продукта. Также прорабатываем предложения по введению нулевого НДС на туры внутри Союзного государства. У нас пока нулевой НДС только на внутренний туризм, мы хотим наш туристический обмен с Белоруссией по факту приравнять к внутреннему туризму", — сказал он, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии в Бресте.

По словам министра, будет также создан туристский информационный центр Союзного государства.

Решетников напомнил, что росту взаимного туризма между Россией и Белоруссией способствует отсутствие языковых барьеров, возможность расплачиваться картой "Мир", доступность инфраструктуры.