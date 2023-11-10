"Сочинские горные курорты готовят для своих гостей новые точки притяжения. Открытие зимнего сезона планируется с 15 по 22 декабря. Уже сейчас идет активное бронирование средств размещения на новогодние каникулы. На сегодня забронировано более 40% номерного фонда в горном кластере", — сообщил чиновник журналистам в пятницу.

По его словам, в этом зимнем сезоне на курорте "Красная Поляна" лыжникам и сноубордистам будет доступно 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, пять км вечернего катания и 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря. Гости смогут полетать на воздушном шаре и парапланах, прокатиться на тюбинге и снегоходах, побывать в хаски-центре и на ферме северных оленей, посетить парк приключений.

"В преддверии 10-летия проведения в Сочи Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года принято решение один из отелей курорта трансформировать под спортивное направление. Благодаря ребрендингу в нем смогут останавливаться любители активного образа жизни и профессиональные спортсмены. Для постояльцев будет составлено расписание тренировок по различным направлениям: от растяжки и йоги до функциональных и силовых. Гости отеля смогут заниматься по авторской методике лыжных и лыжероллерных тренировок семьи олимпийских чемпионов Девятьяровых", — рассказал Ярыш.

В зимнем сезоне на курорте "Роза Хутор" будет доступно 32 подъемника общей протяженностью свыше 29 км, 52 горнолыжных трассы протяженностью более 105 км, а также тренировочный полигон для отработки поведения в горах в лавинный период, лыжная школа, детский клуб, аттракцион родельбан.

"Впервые этой зимой на курорте "Роза Хутор" будут работать парк альпак и высокогорный глэмпинг. К началу зимнего сезона в Роза долине откроется детский развлекательный центр, а в Горной олимпийской деревне — гастромаркет фермерских продуктов. Это направлено на популяризацию продукции сочинских производителей и достижение целей муниципального проекта "Выбирай сочинское". Туристы курорта смогут посетить "Хаски хутор" и оленью ферму, музей археологии и этнопарк "Моя Россия". Все желающие смогут принять участие в спортивных и кулинарных мастер-классах, в занятиях по йоге и живописи", — сказал Ярыш.

По его словам, ски-пассы на курорте "Газпром Поляна" объединят две зоны катания — "Лаура" и "Альпика" — это 40 трасс различных уровней сложности общей протяженностью 39 км. С середины декабря будет доступно дневное катание, а вечернее запустят ближе к новогодним праздникам. Туристы смогут выбрать абонементы от 1 до 7 дней, а также сезонные ски-пассы, действующие в течение всего зимнего сезона. Сезонным абонементом могут воспользоваться и любители беговых лыж.

"В событийном календаре курорта знаковым станет открытие новой школы сноуборда и горных лыж. На олимпийском лыжно-биатлонном комплексе "Лаура" будет работать школа беговых лыж и биатлона. В высокогорном парке Псехако на Лауре взрослые и дети смогут прокатиться на тюбинге, снегоходах и снежном банане. Предусмотрен единственный в горном Сочи пассажирский ратрак. Планируется проведение катаний на собачьих упряжках с хаски, будет работать парк детских снегоходов. Начнет работу и канатная дорога А3. В кабине, рассчитанной на 30 человек, можно доехать от нижней станции "Альпика" до приюта "Пихтовый". В одну сторону маршрут занимает 5,4 км", — рассказал Ярыш.