"В настоящее время реставраторы музея производят обеспыливание конструкции иконостаса и алтарного комплекса, дошедших до наших времен с XVI века. После стабилизации температурно-влажностного режима в церкви Преображения планируется установка врат и подлинных икон, часть которых находится в открытом фондохранилище памятников древнерусской живописи Вологодской башни и в закрытых фондах музея", — приводит пресс-служба слова гендиректора музея-заповедника Михаила Шаромазова.

По его словам, в главном четырехъярусном иконостасе сохранились от первоначального периода фрагменты тябла с "травами" по золотому фону, царские врата и почти все иконы, за исключением праздничного ряда, который был написан позже. Кроме того, до нашего времени дошла часть первоначального иконного убранства приделов великомученицы Ирины и Святителя Николая. На стенах памятника сохранились два киота с монументальной живописью времени постройки храма. Со стороны монастыря расположена храмовая композиция "Преображение", с озера — "Происхождение честных древ".

Как отмечает пресс-служба, здание церкви Преображения практически отреставрировано, остались последние штрихи.

"Сейчас мы расчистили фасад, воссоздали обмазку, покрасили. Восстановили интерьеры, изготовили и установили недостающие столярные заполнения, а также отреставрировали пол. Во время работ были найдены фрагменты первоначального покрытия пола 1585 года в виде квадратной плитки 15 на 15 см толщиной 4 см. Серого оттенка. Они аккуратно уложены на полу в храме", — добавляет замгендиректора музея по реставрации Ольга Вороничева.

В 2024 году Кирилло-Белозерский музей-заповедник отметит свое столетие. Планируется открыть четыре постоянные экспозиции.

Церковь Преображения — второй надвратный храм ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря, возведенный в 1595 году на юго-западной стене, обращенной к озеру.