"Европейский парламент, принимая во внимание свои предыдущие резолюции по России и Украине, призывает комиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного пользования", — говорится в тексте резолюции.

Как отметили в Европарламенте, чрезмерное использование ограничительных мер дискредитирует цель и инструмент санкций.

В сентябре Еврокомиссия выпустила циркуляр, согласно которому из-за действующих санкций на пересечении границы с ЕС у граждан РФ могут изъять личные вещи и технику, в том числе автомобили.

Спустя несколько дней после опубликования документа, вызвавшего большой резонанс и в Европе и России, Еврокомиссия уточнила некоторые из его положений, заявив, что одежда россиян и предметы личной гигиены, скорее всего, не будут досматриваться таможенными органами страны въезда. Согласно регламенту, под запрет не должны попадать и те вещи, которые туристы "явно везут с собой для использования в личных целях".