Уточняется, что в зимнем расписании будет забазировано 11 самолетов, в летнем — 12. Это будут лайнеры входящей в группу авиакомпании "Россия": Superjet 100, Boeing 737-800 и впервые — Airbus A319.

Авиакрыло "Аэрофлота" в Красноярске состоит из 6 самолетов, сообщал ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев, до 2026 года их число вырастет до 18 единиц.

Согласно сообщению, в 2024 году "Аэрофлот" ожидает роста перевозок из Красноярска более чем на 40% — до 1,9 млн пассажиров, из них 1,2 млн — без учета рейсов в/из Москвы и Санкт-Петербурга. Маршрутную сеть планируется расширить до 33 направлений, включая 24 внутренних.

В зимнем расписании этого года "Аэрофлот" предлагает пассажирам рейсы из Красноярска по 24 направлениям. Собственные прямые рейсы авиакомпании выполняются в Москву, Бангкок и на Пхукет. "Россия" летает в Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Минеральные Воды, Новокузнецк, Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Улан-Удэ, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Читу, Южно-Сахалинск, Якутск, Алма-Ату, Астану, Бишкек, Ош, Ташкент и Харбин.

Пассажиропоток красноярского аэропорта в 2022 году составил 3,1 млн человек, увеличившись год к году на 13%. В Минтрансе РФ отмечали, что показатель вырос в том числе за счет логистического хаба, который создает группа "Аэрофлот".