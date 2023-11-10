"У нас реализуются инвестиционные проекты в энергетике, логистике, транспорте, туризме, многих других сферах. И, конечно, мы хотим, чтобы как можно больше жителей страны узнали об островном крае. Захотели приехать на Сахалин и Курилы — кто-то на отдых, а кто-то жить и работать", — сообщил "Интерфаксу" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Он отметил, что единственный в России островной регион "имеет богатейшие ресурсы, выгодное географическое положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Посетители нашей выставки могут взять на память магнитный песок с Курильских островов, отправиться в виртуальное путешествие над Сахалином в кабине пилота Единой дальневосточной авиакомпании "Аврора", посмотреть на живых обитателей Охотского моря, познакомиться с удивительными природными местами, а также с известным на Дальнем Востоке горнолыжным курортом "Горный воздух", — рассказал глава региона.

Бизнесменов на выставке знакомят с перспективными проектами островной области, в которых они могут принять участвовать и вложить свои инвестиции, отметил Лимаренко.

"Уверен, что наша экспозиция и возможности, которые мы предлагаем, будут интересны и студентам, и молодым специалистам, и бизнесу", — сказал губернатор, приглашая всех желающих посетить экспозицию региона на ВДНХ.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Ее задача — представить достижения страны в разных отраслях на одной площадке. В выставке участвуют все 89 регионов России, федеральные министерства, корпорации и общественные организации.