Среди двух десятков проектов директор музея Ольга Таратынова выделила две масштабные экспозиции, а также рассказала о работе с музеем-партнёром на новых территориях.

2024-й — год 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. К юбилейной дате музей-заповедник "Царское Село" и Всероссийский музей Пушкина подготовят выставку "Поэт и царь". Предполагается, что экспозиция разместится в Камероновой галерее в Екатерининском парке летом следующего года.

"Эта выставка посвящена важным моментам из жизни Пушкина, его взаимоотношениям с императором и великими князьями. Особый акцент мы сделаем на интересе августейшей фамилии к творчеству поэта во второй половине XIX — начале ХХ века, расскажем о связях потомков Пушкина с императорской семьей", — цитирует пресс-служба Таратынову.

В 2024 году продолжит путешествие по России масштабный передвижной выставочный проект "Объединяя Россию: от Царскосельской железной дороги до Великого Сибирского пути", который музей-заповедник "Царское Село" проводит совместно с Музеем железных дорог России и Государственным архивом РФ. Проект посвящен 185-летию открытия первой в России железной дороги и 130-летию основания Транссибирской магистрали и стартовал в августе 2022 года.

За это время выставка повторила маршрут возвращения из путешествия на Восток будущего императора Николая II в 1891 году: Владивосток — Иркутск — Новосибирск — Челябинск. До октября 2023 года выставку принимала Тюмень. С экспозицией в разных городах познакомились более 42 тысяч человек. Очередным пунктом назначения станет Нижний Новгород.

В экспозиции представлено более 100 предметов из собрания ГМЗ "Царское Село", Музея железных дорог России (Санкт-Петербург) и киностудии "Ленфильм". В каждом городе выставку дополняют предметы из собраний региональных музеев, архивов и частных коллекций, рассказывающие о "железнодорожной" истории этих мест.

Вместе с экспонатами по России путешествуют мультимедийные проекты. Они позволяют представить, как были организованы первые путешествия в Царское Село по железной дороге, увидеть фрагменты 900-метровой акварели Павла Пясецкого "Великий Сибирский путь" и, надев специальные очки, совершить путешествие в вагонах императорского поезда Александра II.

ГМЗ "Царское Село" продолжит сотрудничество с музеем-партнёром — Володарским краеведческим музеем (ДНР). В 2024-м жители посёлка городского типа Володарское смогут посетить баннерную выставку "Пётр I. Начало янтарного пути", которая рассказывает о появлении в России Янтарной комнаты и её дальнейшей истории. Специально для этого сотрудники музея-заповедника запишут видеоэкскурсию, где в том числе расскажут об истории янтарного шедевра.

Кроме того, запланированы две виртуальные выставки: "Ярче солнца" об уникальной коллекции янтаря из собрания ГМЗ "Царское Село" и "Екатерина I. Первая царственная владелица Сарского села, будущего Царского Села".

В год 110-летия с момента начала Первой мировой войны и 10-летия со дня открытия в Ратной палате — единственном в современной истории музее, посвященном этой странице истории, ГМЗ "Царское Село" проведет военно-исторический фестиваль "Великая война. 1914". Он объединит более 100 представителей клубов исторической реконструкции Петербурга и Москвы.

Выставку в Ратной палате дополнят кинопоказы под открытым небом, лекции, мастер-классы. Летом в небо над Ратной палатой вновь поднимется дирижабль.

Музей также продолжит проект "Цветущий дворец". Современные дизайнеры и флористы в сотворчестве с сотрудниками музея на протяжении года создают цветочные композиции, так или иначе связанные с историей царскосельской императорской резиденции, и каждый месяц выставляют их в интерьерах Александровского дворца.