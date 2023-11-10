Фестиваль входит в программу сезона "Мейерхольдоведение", приуроченного к 150-летию режиссера, реформатора театральной сцены Всеволода Мейерхольда (1874 — 1940), творческая биография которого в период с 1907 по 1917 годы была тесно связана с Императорской Александринской сценой и чье имя сейчас носит Новая сцена.

"Ноябрьский джазовый фестиваль на Новой — это десять событий за три дня. Здесь соберутся музыканты, олицетворяющие современную джазовую сцену, междисциплинарные художники и исполнители, которые занимаются авангардной электроникой, джазом, видео-артом и пластическими практиками, танцевальная труппа и оркестр Фонда "Антон тут рядом", — говорится в сообщении.

В частности, в пятницу на Новой сцене состоится аудиовизуальный концерт "Noiseroom: индастриал". В большом зале будут исполнены три перформанса от междисциплинарных художников и музыкантов. В субботу и воскресенье на Новой сцене пройдут медиации. Это новый формат, который соединяет в себе экскурсию, променад и непременный диалог гостей и медиатора друг с другом. В ходе медиации участники спустятся под сцену, заглянут в репетиционные помещения и пройдут теми маршрутами, которые обычно скрыты от зрителя.

Кроме того, в субботу в Черном зале состоится представление от Алексея Бобровского, ученого, доктора химических наук, члена-корреспондента РАН и перкуссиониста. Он сыграет на ударной установке, состоящей из двух десятков барабанов и тарелок. В это же время в Фойе Новой сцены танцевальная труппа "Антон тут рядом" покажет премьеру "передвижного" перформанса "Скрытое".