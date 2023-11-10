"Заявленную потребность в канатных дорогах бугельного типа и с фиксированным зажимом можно обеспечить пятью действующими отечественными производителями. Российские предприятия уже имеют опыт поставок канатных дорог с отцепляемым зажимом на горнолыжные курорты Кавказа. При этом ключевой вектор развития в этой нише задает новый проект по созданию площадки полного цикла. Выход на плановые объемы производства канатных дорог с отцепляемым зажимом ожидается уже в 2025 году", — цитирует пресс-служба правительства РФ его выступление на совещании, посвященном организации производства.

По словам Мантурова, поставки необходимых импортных компонентов для новых проектов и эксплуатируемых канатных дорог будут осуществляться в том числе с использованием механизмов параллельного и приоритетного импорта – соответствующие решения уже приняты.

"Чтобы полностью задействовать возможности наших производителей, нужно консолидировать заказы основных участников туристической отрасли. Рассчитываем, что коллеги из Минэкономразвития окажут необходимое содействие. Благодаря этому помимо загрузки производств будет решен вопрос с сервисным обслуживанием и расходными материалами для этого вида техники. Подчеркну, что по всем обозначенным направлениям нашим предприятиям нужны четкие долгосрочные ориентиры по спросу. Только при таком условии они смогут наращивать мощности, повышать уровень локализации и добиваться технологического суверенитета", — подчеркнул глава Минпромторга.

Он напомнил, что снегоходы и снегоболотоходы, которые используются в качестве горноспасательной техники, в России выпускают "Русская Механика" и "Жуковский веломотозавод". Предприятие "Ирбис моторс" в свою очередь специализируется на производстве туристических снегоходов и снегоболотоходов.

По словам министра, с точки зрения ширины модельного ряда и характеристик линейки двигателей они практически не уступают зарубежным конкурентам. При этом у предприятий существует значительный запас мощностей для наращивания объемов производства такой техники.

Мантуров добавил, что отечественные снегоуплотнительные машины (ратраки) в настоящее время выпускают производители "Северный технопарк" и "КБ Ратрак Урал" – они также осваивают производство новых моделей и создают опытные образцы (например, мини-ратрак на базе вездехода).

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что вопрос обеспеченности курортов страны соответствующими оборудованием, техникой, инвентарем особенно актуален накануне начала зимнего горнолыжного сезона.

"Нам необходимо сформировать общую потребность в разрезе каждого курорта по годам с учетом возможностей отечественной промышленности. Важно синхронизировать работу всех ведомств, предприятий, бизнеса и инвесторов по организации производства и спроса на эти товары, а также предусмотреть эффективные меры государственной поддержки", — рассказал Чернышенко.