первом фестивале "НаБоБАХ", сообщает Минэкономразвития области.

"Участие в фестивале планирует принять 17 кафе и ресторанов Благовещенска. В указанный период там можно будет приобрести блюда, которые содержат сою и продукты ее переработки. Особое меню и авторские сеты от шеф-поваров разработали специально для фестиваля. В общей сложности участники планируют изготовить больше 2 тыс. блюд", — говорится в сообщении.

Первый региональный гастрономический фестиваль блюд из амурской сои "НаБоБАХ" пройдет в Благовещенске с 13 ноября по 3 декабря при участии региональной федерации рестораторов и отельеров.

"Соя является главной сельскохозяйственной культурой Амурской области. Это не просто уникальный продукт, который мы выращиваем и экспортируем больше всех в России. Соя сейчас становится важной частью гастрономического бренда региона", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора областной федерации рестораторов и отельеров Татьяны Гудзовской.

Заместитель главы минэкономразвития области Татьяна Величко отметила, что развитие внутреннего гастрономического туризма является мощным трендом за последние несколько лет.

"С помощью подобных фестивалей мы хотим расширить гастрономические предпочтения жителей и гостей региона, сделать популярнее локальные бренды, а также повысить уровень профессионального мастерства шеф-поваров и индустрии гостеприимства в целом", — пояснила Величко.

Амурская область — крупнейший сельскохозяйственный регион Дальнего Востока, ведущий производитель сои в стране. На долю Приамурья приходится около 40% от объема производства сои в РФ.