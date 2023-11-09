"Разнообразие культур и традиций народов, проживающих в России, представят на седьмом фестивале "Дружба народов" в Мытищах 10 ноября. Традиционно он объединит представителей всех национальных диаспор городского округа. Гости фестиваля узнают много нового и интересного о культуре народов, проживающих в нашей стране и округе, об особенностях их быта, кухни, современной жизни. По традиции на фестивале — дегустация национальных блюд", — говорится в сообщении.
Главной сценой праздника станет ДК "Яуза", здесь выступят национальные творческие коллективы. На второй площадке фестиваля в микрорайоне Пироговский учащиеся школы № 19 также выступят с концертом, посвященном многообразию национальных культур.
В 2022 году на фестивале свои традиции представили таджикская, татарская, армянская, еврейская, азербайджанская, мордовская, корейская, чувашская диаспоры.