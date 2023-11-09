Главной сценой праздника станет ДК "Яуза", здесь выступят национальные творческие коллективы. На второй площадке фестиваля в микрорайоне Пироговский учащиеся школы № 19 также выступят с концертом, посвященном многообразию национальных культур.

В 2022 году на фестивале свои традиции представили таджикская, татарская, армянская, еврейская, азербайджанская, мордовская, корейская, чувашская диаспоры.